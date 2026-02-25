Mercados mexicanos se estabilizan atentos a noticias arancelarias EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa registraron pocos cambios el miércoles en un mercado en busca de nuevas señales sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos luego de un revés judicial a los gravámenes impulsados por el presidente, Donald Trump

En su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, el mandatario estadounidense calificó de "desafortunada" la sentencia de la Corte Suprema la semana pasada, pero argumentó que, en última instancia, tendría poco impacto en su política comercial

* La moneda cotizaba en 17.1677 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso marginal de un 0.02% frente al precio de referencia de LSEG del martes

* A nivel doméstico, la sesión estuvo marcada por la presentación de una esperada iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso la próxima semana

* El Congreso además aprobó una propuesta presidencial para reducir la semana laboral, a pesar de la importante resistencia de los sindicatos que la catalogaron como una "reforma light"

* La bolsa subió un 0.27% a 71.122,83 puntos, según datos preliminares de cierre, con la atención de los inversores puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana

* Los títulos del minero Grupo México encabezaron las alzas, con un 2.92% más a 213,95 pesos, seguidos por los de Grupo Aeroportuario del Sureste, que sumaron un 2.15% a 629,64 pesos

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió dos puntos base a un 8.73%, mientras que la tasa a 20 años subió cuatro, a un 9.16% (Reporte de Noé Torres)