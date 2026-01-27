Mercados mexicanos suben, atentos a resultados corporativos y decisión Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - El peso mexicano subió el martes y la bolsa también avanzó, en un mercado con inversores atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del miércoles y a resultados corporativos del cuarto trimestre de empresas.

* En su balanza comercial, México registró un superávit en términos no desestacionalizados de US$771 millones en 2025, en comparación con un déficit de US$18.540 millones en 2024, según datos de la agencia nacional de estadística (INEGI) publicados el martes.

* "El crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado por las manufacturas distintas al sector automotriz, acumulando un avance de 17,34% anual, la mayor tasa de crecimiento desde 2021", dijo Banco Base en una nota a clientes.

"Esto contrasta fuertemente con las exportaciones de manufacturas automotrices que se contrajeron 4,19%, su peor desempeño desde 2020 (-16,82%) y previo a esa fecha desde 2009 (-23,90%)", añadió.

* La moneda mexicana MXN= avanzó un 1,01% a 17,1606 unidades por dólar en las postrimerías de la sesión, tras haberse replegado el lunes y retomando su buena actuación de la semana anterior.

* "Tomando en cuenta la tendencia actual, esperamos que la paridad USD/MXN se mantenga en el rango de fluctuación entre $17,22 y $17,25 pesos por dólar hacia el cierre de la sesión, considerando unos niveles de soporte en $17,19 y de resistencia en $17,30", dijo Monex en una nota de análisis.

"Hacia el overnight, prevemos un rango entre $17,19 y $17,30, favorecido por la debilidad del dólar, a la espera de escuchar los discursos de Trump, hoy y mañana", agregó.

* La Reserva Federal de Estados Unidos celebrará el miércoles la primera reunión anual, marcada por la investigación penal del gobierno del presidente Donald Trump contra el jefe de la entidad y la que los analistas esperan que mantenga la tasa referencial en el rango actual del 3,5%-3,75%.

* A nivel local, tras el reporte de resultados de Kimberly-Clark México la semana pasada, la tarde del martes estaba previsto que presentara los suyos Banorte.

* En el mercado de deuda, la tasa del referencial Cete a 28 días bajó cinco puntos base a un 6,95% en la subasta semanal de valores gubernamentales, su menor nivel desde mayo de 2022.

* Además, el Banco de México (central) publicó el Programa Monetario 2026, en el que reiteró la postura de la entidad de que "hacía delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia".

* El principal índice accionario, el S&P/BMV IPC .MXX, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado, subió un 0,25% a 68.875,80 puntos, según datos preliminares de cierre.

La bolsa local se acercó al inicio de la sesión a máximos históricos por encima de la barrera de los 69.000 puntos, en línea con el buen desempeño del lunes y la semana precedente.

* Las compañías que más ganaron fueron la embotelladora Coca-Cola Femsa, con un 1,72% más a 186,81 pesos, y la minorista Wal-Mart México, con un ascenso de un 1,57% a 58,12 pesos.

* Las perdedoras de la jornada fueron el minorista Chedraui, cuyos títulos se replegaron un 3,52% a 121,55 pesos, y el conglomerado industrial y minorista Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, que vio caer sus acciones un 2,60% a 124,10 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subía dos puntos base a un 8,97%, en tanto que la tasa a 20 años MX20YT=RR subía cuatro a un 9,34%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)