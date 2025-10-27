Mercados mexicanos suben por optimismo sobre acuerdo comercial EE.UU.-China

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el lunes impulsados por una ola de apetito por riesgo ante crecientes expectativas de que Estados Unidos y China llegarían pronto a un acuerdo que ponga fin a sus disputas comerciales.

Al buen ánimo de los inversores se sumó la perspectiva de que la Reserva Federal estadounidense recortaría nuevamente las tasas de interés en su decisión de esta semana.

* La moneda cotizaba en 18.3916 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,27%, mientras que el dólar estadounidense cedió terreno también frente a otras divisas como al euro y el yuan chino.

* "El entorno positivo global ha favorecido especialmente a las divisas de países con fundamentos económicos sólidos, como México", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com.

"El peso mantiene un sesgo de recuperación tras respetar la media móvil de 50 periodos en los gráficos diarios cerca de 18.50. Este nivel se consolida como un soporte relevante que podría abrir la puerta a una corrección adicional hacia 18.30 o incluso los 18.10 si la presión bajista se mantiene", agregó.

* Especialistas destacaron además comentarios de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien afirmó que habló con su par estadounidense, Donald Trump, el sábado y que ambos países extenderán unas semanas más el plazo para negociar las demandas comerciales pendientes con Washington.

* La atención de los participantes también está dirigida a la publicación esta semana de cifras locales del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1,17% a 61.860,30 puntos, en un mercado con la mira puesta, además, en la temporada de resultados trimestrales que finaliza el martes.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso encabezaron las alzas, con un 5,39% más a 127,77 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que sumaron un 4,99% a 18,50 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió cinco puntos base a un 8,60%, igual que la tasa a 20 años que culminó la jornada en un 9,35%. (Reporte de Noé Torres)