Mercados mexicanos sufren revés semanal por conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa descendieron el viernes, anotando una fuerte caída semanal, arrastrados por persistentes preocupaciones sobre el conflicto bélico en Medio Oriente que ha provocado un reacomodo en los portafolios de inversión a nivel global. Al mal clima se sumaron en la sesión cifras que mostraron que la economía estadounidense perdió inesperadamente 92.000 puestos de trabajo en febrero, elevando las apuestas a que la Reserva Federal volvería a recortar las tasas de interés en junio, luego de interrumpir su ciclo de ajustes a comienzos de año.

* La moneda cotizaba en 17,8059 unidades en la recta final de los negocios, con una pérdida de 0,45%, a medida que el dólar estadounidense se fortaleció ante una cesta de divisas referenciales. En la semana, el peso suma una caída de 3,5%, su peor resultado semanal desde julio de 2024.

* "Las tensiones bélicas en Medio Oriente no dan tregua, y la creciente incertidumbre sobre la duración de las interrupciones en el suministro de energéticos ha catapultado el precio del petróleo", destacó Jorge González, jefe de la firma Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota de análisis.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que supone una escalada de sus demandas, una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

* En el frente macroeconómico, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos disminuyeron en 92.000 puestos de trabajo en febrero, contrario al incremento de 59.000 previsto por los economistas, con lo que la tasa de desempleo subió a 4,4% desde un nivel previo de 4,3%.

* Otro dato estadounidense mostró que las ventas minoristas se redujeron en enero 0,2% frente al mes anterior, aunque la cifra fue ligeramente mejor al declive de 0,3% que se esperaba.

* "Para México, la combinación de una economía de EEUU debilitándose y un costo de energía al alza genera una presión técnica sobre el peso que ha roto niveles de control de mediano plazo, obligando a una reconfiguración de las estrategias de cobertura", dijo González, de Asesores en Divisas y Riesgos.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC cayó 1,54% a 67.326,09 puntos, según datos preliminares de cierre, con lo cual acumuló en la semana un deterioro de 5,7%, su peor desempeño semanal desde marzo de 2020.

* Los títulos de la minera Grupo México encabezaron el declive de la jornada, con 3,41% menos a 194,19 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que restaron 2,99% a 121,66 pesos.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años ascendió un punto base a 8,99%, mientras que la tasa a 20 años subió 13, a 9,41%. (Reporte de Noé Torres)