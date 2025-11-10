MERCADOS MUNDIALES. Las bolsas mundiales suben por posible fin del cierre de EEUU

Por Nell Mackenzie y Rae Wee

LONDRES/SINGAPUR, 10 nov (Reuters) - Las acciones mundiales subían el lunes por el optimismo ante el posible fin de un histórico cierre del Gobierno estadounidense, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro mejoraba y el dólar se estabilizaba.

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida para reabrir el Gobierno federal y poner fin a un cierre de 40 días que afectó a los trabajadores federales, retrasó la ayuda alimentaria y obstaculizó los viajes aéreos.

En una votación de procedimiento, los senadores apoyaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se modificará para financiar el Gobierno hasta el 30 de enero e incluir un paquete con asignaciones para todo el año.

En Wall Street, los futuros del Nasdaq subían un 1,5% y los del S&P 500, un 0,95%. El índice paneuropeo STOXX 600 crecía un 1,4%, después de que la medida más amplia de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón sumó un 1,3% y el referencial japonés Nikkei, un 1,26%.

"El posible fin del cierre más prolongado de Estados Unidos es positivo para los mercados", dijo Prashant Newnaha, de TD Securities. "Nuestra expectativa es que el siguiente paso sea una votación en la Cámara de Representantes el miércoles y que el Gobierno reabra este viernes".

Si el Senado finalmente aprueba el proyecto de ley, el paquete aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría llevar varios días.

El cierre ha pasado factura a la economía estadounidense, dejando sin paga a los trabajadores federales -desde los aeropuertos a las fuerzas del orden y los militares-, mientras que el banco central vuela a ciegas con una información limitada del Gobierno sobre los datos económicos.

El oro ganaba más de un 2%, a US$4.079 la onza, su máximo en dos semanas, por la combinación de unos datos económicos estadounidenses débiles, expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y un dólar más débil.

El índice de valores principales chinos CSI300 mejoró un 0,4%, revirtiendo las pérdidas iniciales, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,6%.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense subía 4 puntos básicos, al 4,13%, a medida que el apetito por el riesgo se apoderaba de los mercados mundiales.

En los mercados cambiarios, el dólar se apreciaba un 0,42% ante su par japonés, a 154,09 yenes, pero operaba estable frente al euro y la libra esterlina.

Los precios del crudo sumaban más de medio dólar por barril.

(Editado en español por Carlos Serrano)