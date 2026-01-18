Mercados mundiales se enfrentan a nueva sacudida por amenaza arancelaria de Trump sobre Groenlandia

Por Karin Strohecker y Dhara Ranasinghe

LONDRES, 18 ene (Reuters) -

Los mercados mundiales se enfrentan esta semana a un nuevo episodio de volatilidad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Trump dijo que impondrá aranceles de importación adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, que aumentarán al 25% el 1 de junio si no se llega a un acuerdo.

Los ocho Estados europeos emitieron el domingo una declaración conjunta de apoyo a Groenlandia, mientras que el primer ministro de Irlanda afirmó que la Unión Europea tomará represalias si se materializan las amenazas arancelarias.

"Las esperanzas de que la situación arancelaria se calmara este año se han desvanecido por ahora y nos encontramos en la misma situación que la primavera (boreal) pasada", declaró Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg.

Según dijo, el euro podría sufrir cierta presión cuando comience el comercio asiático. La divisa comunitaria terminó el viernes en torno a 1,16 unidades por dólar, habiendo alcanzado sus niveles más bajos desde finales de noviembre.

No obstante, las consecuencias para el dólar se muestran menos claras. Sigue siendo un activo de refugio, pero también podría sentir el impacto de que Washington esté en el centro de las rupturas geopolíticas, como ocurrió en abril. Las bolsas europeas cotizan cerca de máximos históricos, con el DAX alemán y el índice FTSE londinense subiendo más de un 3% este mes, por encima del alza del 1,3% del S&P 500 en Wall Street.

Es probable que las acciones europeas de defensa se beneficien de las tensiones geopolíticas. Este mes se han disparado

casi un 15%, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y entre dudas sobre el futuro de Groenlandia.

"La guerra comercial entre Estados Unidos y la UE ha vuelto", dijo Tina Fordham, estratega geopolítica y fundadora de Fordham Global Foresight.

Trump también ha sopesado intervenir en los disturbios en Irán, mientras que una amenaza de acusar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reavivó las preocupaciones sobre la independencia de la entidad. En este contexto, un refugio como el oro se mantiene cerca de máximos históricos.

"En este punto, se espera que los mercados vuelvan a abrir esta semana en modo ausencia de riesgos", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

"Este último punto álgido ha acentuado la preocupación por el posible desmantelamiento de las alianzas de la OTAN y la ruptura de los acuerdos comerciales del año pasado con varias naciones europeas, lo que ha impulsado el sentimiento de aversión al riesgo en las acciones y ha impulsado la demanda de oro y plata como refugio", comentó.

La encuesta anual de percepción del riesgo del Foro Económico Mundial, publicada antes de su reunión anual en Davos, a la que asistirá Trump, identificó la confrontación económica entre naciones como la preocupación número uno en sustitución de los conflictos armados.

Aunque los inversores desconfían cada vez más del riesgo geopolítico, también se han acostumbrado a él en cierta medida.

"La confianza de los inversores se ha mostrado bastante resistente frente a este tipo de acontecimientos impensables, lo que probablemente refleja una combinación de fe en que Trump no será capaz de hacer todas las cosas de las que habla, mezclada con la sensación de que nada de esto mueve la aguja de los precios de los activos", dijo Fordham.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)