Mercados peruanos cierran 2025 con mejor desempeño en años, inmunes a caos político local

Por Marco Aquino

LIMA, 31 dic (Reuters) -

La moneda peruana cerró el año con su mayor alza porcentual en tres décadas y el índice referencial de la bolsa en máximos históricos debido a la debilidad global del dólar y los buenos precios internacionales del cobre y el oro, que compensaron el constante caos político que vive el país.

La moneda peruana, el sol, finalizó el miércoles, última jornada del año, estable a 3,363/3,364 unidades por dólar, acumulando una apreciación del 11,8% frente al cierre de 2024, su mayor alza porcentual anual desde 1991, y registrando su mejor cotización en casi seis años. En tanto, el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, que agrupa a las 15 acciones más líquidas del mercado, cedía antes del cierre un 0,5%, a 1.135 puntos, tocando máximos históricos con un rendimiento del 46% en 2025 frente al año pasado, uno de los más rentables de América Latina. Los agentes de mercado son cautos en sus perspectivas para 2026, cuando Perú debe elegir a un nuevo presidente entre una treintena de postulantes en un país con varios de sus exlíderes en prisión o destituidos en los últimos años, en medio de denuncias de corrupción, abusos del poder y protestas sociales. En octubre la mandataria Dina Boluarte abandonó el cargo y asumió transitoriamente José Jerí, quien lideraba el Congreso.

"Más allá del ruido político, el balance externo está sólido y los términos de intercambio siguen jugando a favor", dijo a Reuters el analista César Huiman, del área renta variable de la corredora Renta4 SAB. "Para el próximo año habrá movimiento del sol, previo a las elecciones, pero sería transitorio".

Para evitar volatilidad de la moneda local, el banco central inició en noviembre compras al contado de dólares en el mercado, en su primera intervención de este tipo desde 2020. Junto con las subastas de swap cambiarios, el banco adquirió este año unos 9.500 millones de dólares para neutralizar la oferta en el mercado, el mayor monto de intervención anual como demandante neto de dólares desde 2016, según el ente monetario.

La apreciación del sol se debe además al fuerte ingreso de divisas por mayores exportaciones y al récord de reservas acumuladas este año en el banco central, a casi 90.000 millones de dólares, que representan un 28% del PIB, el más alto de la región. Las exportaciones mineras de Perú, tercer productor mundial de cobre, representan el 60% de los ingresos de divisas al país.

Otro escudo del mercado fue la inflación de 1,5% proyectada para 2025, la más baja en Latinoamérica e incluso inferior a la de algunas economías desarrolladas, según el banco central.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa Securities, dijo que mantener ese perfil depende del precio de los metales, de una mayor inversión privada, un crecimiento de la economía local entre 4%-6% al año y que la inflación se mantenga bajo control.

Parte de esas premisas tienen que ver con la política que aplicará el nuevo gobierno peruano, que será elegido en abril o en junio del 2026, y que el inversionista parece haber asumido que ganará una plataforma pro mercado que atraería capitales.

Las últimas encuestas ubican a dos populistas de derecha considerados amigos del mercado, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, liderando la intención de voto, entre los 36 posibles candidatos entre conservadores, de izquierda moderada y radical.

Se espera que la economía de Perú crezca un 3,3% y 3,0% en el 2025 y el 2026, respectivamente, según proyecciones oficiales. (Reporte de Marco Aquino, reporte adicional de Hernán Nessi. Editado por Javier Leira)