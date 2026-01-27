MERCADOS PRECIOSOS: el oro sube, inversores buscan seguridad en medio de nerviosismo por política de EE. UU

Por Pablo Sinha

27 ene (Reuters) - El oro subía el martes, rondando el nivel de los 5.100 dólares por onza, superado por primera vez en la sesión anterior, ya que la incertidumbre en torno a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevaba a los inversores a buscar seguridad en el lingote.

* El oro al contado subía un 1,6% a 5.092,09 dólares la onza, a las 1012 GMT. El lunes alcanzó un máximo histórico de 5.110,50 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 0,1%, a 5.089 dólares la onza.

* "Las constantes idas y venidas (sobre los aranceles) del presidente Trump y el Gobierno estadounidense, junto con la creciente preocupación por una operación militar en Irán", probablemente no frenarán la demanda de refugios seguros a corto plazo, afirmó Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El oro ha subido un 18% en lo que va de 2026, aprovechando las ganancias del año pasado debido a factores como la demanda sostenida de refugio seguro en medio de la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las fuertes compras de los bancos centrales.

* En noticias comerciales, Trump dijo el lunes que aumentaría los aranceles sobre los automóviles y otros bienes importados de Corea del Sur.

* En tanto, Estados Unidos está "abierto a los negocios" si Irán desea ponerse en contacto con Washington, dijo el lunes un funcionario estadounidense, después de que Trump renovó las advertencias a Teherán.

* Deutsche Bank y Societe Generale prevén que los precios del oro alcancen los 6.000 dólares la onza en 2026, lo que pone de relieve el margen para nuevas ganancias.

* La atención del mercado se centra ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que comienza el martes, en la que se espera que mantenga estables las tasas de interés, y los inversores también esperan noticias sobre el sustituto del presidente Jerome Powell.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 8,4% a 112,57 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 117,69 dólares el lunes. En lo que va de año, ya ha subido más de un 50%.

* El platino al contado caía un 2,5% a 2.689,12 dólares la onza, tras alcanzar un récord de 2.918,80 dólares en la sesión anterior, mientras que el paladio sumaba un 3,3% a 2.048,28 dólares.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Edición de Sonia Cheema; Editado en Español por Ricardo Figueroa)