MERCADOS PRECIOSOS: Precios del oro bajan mientras inversores esperan próximos datos de empleo en EE. UU.

Por Pablo Sinha

16 dic (Reuters) -

Los precios del oro caían el martes, en medio de la cautela de los inversores ante los datos clave sobre empleo en Estados Unidos que se publicarán más tarde en el día, que se espera arrojen luz sobre las perspectivas de futuros recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* A las 1102 GMT, el oro al contado perdía un 0,6%, a US$4.277,2 por onza, acumulando un alza anual del 64%. Los futuros del oro en Estados Unidos restaban un 0,7%, a US$4.305,3.

* "El oro está en retroceso esta mañana, por una recogida de beneficios de los inversores antes de los datos clave de Estados Unidos, que darán forma a las expectativas de tasas de la Fed el próximo año", dijo Lukman Otunuga, de FXTM, añadiendo que la debilidad por debajo de la marca psicológica de US$4.300 también mantiene a los bajistas en el panorama.

* Los informes de empleo combinados de octubre y noviembre están en el punto de mira, aunque faltarán algunos detalles clave debido a la falta de recopilación de datos tras el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia.

* Un sondeo de Reuters a economistas mostró que es probable que las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaran en 50.000 puestos de trabajo en noviembre tras un descenso previsto en octubre, mientras que la tasa de desempleo se estimó en el 4,4% el mes pasado.

* Los inversores también analizarán el Índice de Precios al Consumo y el índice de gastos de consumo personal de noviembre, que se publicarán esta semana, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria del próximo año.

* Los lingotes, que no devengan intereses, suelen prosperar en entornos de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1,5%, a US$62,98 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$64,65 el viernes; el platino subía un 1,3%, a US$1.805,85, su máximo desde septiembre de 2011; y el paladio bajaba un 0,2%, a US$1.563,69, cerca aún de máximos de dos meses.

(Editado en español por Carlos Serrano)