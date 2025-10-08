Mercados se enfrentan a una "brusca corrección" si se deteriora ánimo sobre la IA o la Fed: BoE

Por David Milliken y Phoebe Seers

LONDRES, 8 oct (Reuters) - El Banco de Inglaterra advirtió el miércoles de que los mercados financieros mundiales podrían desplomarse si el ánimo de los inversores se deteriora debido a las perspectivas de la inteligencia artificial o la independencia de la Reserva Federal estadounidense. El Banco de Inglaterra dijo que las valoraciones de los precios de las acciones en Wall Street eran similares a las observadas cerca del pico de la burbuja "puntocom" en algunas métricas y señaló que los bonos del gobierno de Estados Unidos eran vulnerables a cualquier debilitamiento de la credibilidad de la Fed.

"El riesgo de una brusca corrección del mercado ha aumentado", dijo el Comité de Política Financiera (FPC) del Banco de Inglaterra en una actualización trimestral, en la que ha sido su advertencia más contundente hasta la fecha sobre los peligros de un desplome del mercado desencadenado por la inteligencia artificial, añadiendo que el riesgo de repercusiones para el sistema financiero británico de tal choque era "material". El FPC está presidido por el Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y se centra en los riesgos para la estabilidad financiera. Bailey había dicho ante el Parlamento británico el mes pasado que estaba "muy preocupado" por las amenazas a la independencia de la Fed. El presidente Donald Trump ha instado repetidamente al banco central estadounidense a recortar drásticamente las tasas de interés y ha intentado despedir a una de sus autoridades, Lisa Cook.

"Un cambio repentino o significativo en la percepción de la credibilidad de la Reserva Federal podría dar lugar a una fuerte revalorización de los activos en dólares estadounidenses, incluso en los mercados de deuda soberana de Estados Unidos, con el potencial de un aumento de la volatilidad, las primas de riesgo y los efectos secundarios globales", dijo el BoE.

Los costos de endeudamiento del gobierno británico están estrechamente correlacionados con los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y una caída de los precios de los bonos estadounidenses probablemente elevaría el valor de pagar la nueva deuda pública británica. (Redacción: David Milliken Edición en español de Javier López de Lérida)