Mercedes augura un 2022 "terriblemente doloroso" para los que se equivoquen con la nueva reglamentación

El director t茅cnico de la escuder铆a Mercedes, James Allison, pronostic贸 "un a帽o terriblemente doloroso" para aquellos equipos que se equivoquen con la nueva regulaci贸n t茅cnica para la temporada 2022 del Mundial de F贸rmula 1.

"Me imagino, dado que los coches son tan nuevos y tan diferentes, que uno o dos en la parrilla lo habr谩n hecho muy mal, y tendr谩n un a帽o terriblemente doloroso", expres贸 Allison en un v铆deo publicado este lunes por Mercedes.

El brit谩nico reconoci贸 que tanto la escuder铆a alemana como el resto habr谩n hecho "todo lo posible para tratar de encontrar un dise帽o y un enfoque que coincida felizmente con este nuevo conjunto de regulaciones". "Y todos podremos descubrir juntos al comienzo de esta temporada c贸mo se desarrolla exactamente", a帽adi贸.

"Me imagino que todos nosotros, hasta cierto punto, habremos dejado cosas sobre la mesa que simplemente no anticipamos. Y miraremos otros coches y pensaremos: 'Oh, 驴por qu茅 no pensamos en eso?'", reconoci贸 el director t茅cnico de las 'flechas negras'.

Por ello, si eso ocurre, tratar谩n de esforzarse para "llevar esa idea" novedosa a sus monoplazas "lo m谩s r谩pido posible" para poder abrirse "camino hacia delante" y "desde cualquier posici贸n" que determine la primera carrera.

"O, si tenemos la suerte suficiente para estar delante, para mantener detr谩s de nosotros a los lobos que atacan. Va a ser bastante apurado y definitivamente algo que nos impedir谩 dormir demasiado durante toda la temporada", sentenci贸 Allison.