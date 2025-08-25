Mercedes-Benz Pension Trust venderá participación de US$346 millones en Nissan Motor

TOKIO, 25 ago (Reuters) - El fondo de pensiones de Mercedes-Benz planea vender su participación de unos US$346 millones en Nissan Motor, según se desprende de un documento de términos, lo que aumenta la presión sobre el precio de las acciones del atribulado fabricante de automóviles japonés.

El tercer mayor fabricante de automóviles de Japón se ha visto afectado por los aranceles estadounidenses, la reestructuración y los menores volúmenes de ventas, que han contribuido a una caída del precio de sus acciones de alrededor del 24% desde principios de 2025.

La venta indica la preocupación de los inversores por las perspectivas del plan de reconversión de Nissan, que incluye el cierre de la producción en algunas plantas en Japón y en el extranjero para recortar costos y restablecer la rentabilidad.

Las acciones se ofrecerán a precios que oscilarán entre 337,5 y 345 yenes por acción, lo que supondría un descuento de entre el 4,96% y el 7,02% en comparación con el último precio de cierre de 363 yenes por papel del lunes, según el documento.

La fijación del precio de la venta está prevista para antes de la apertura de la Bolsa de Tokio el martes y se espera que la liquidación tenga lugar el jueves.

Nissan y Mercedes-Benz no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

(Reporte de Anton Bridge, Scott Murdoch y Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)