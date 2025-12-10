Mercedes-Benz se convertirá en socio a largo plazo del WTA Tour a partir de 2026

10 dic (Reuters) - Tenistas, directivos e invitados a los torneos de la WTA podrán disfrutar de una exclusiva flota de vehículos Mercedes-Benz a partir de 2026, después de que el fabricante de automóviles alemán anunciara el miércoles que se había convertido en el principal socio del circuito femenino.

La asociación se anunció en una rueda de prensa en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart y comenzará el 1 de enero de 2026.

La asociación también convierte a Mercedes-Benz en el socio automovilístico exclusivo del WTA Tour.

Mercedes-Benz dijo que estaría presente en casi 30 torneos del circuito -que incluyen eventos WTA 1000, 500 y 250- el próximo año, con más planeados a partir de 2027. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)