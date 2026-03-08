Mercedes celebró un 1-2 en el GP de Australia

Russell se quedó con la victoria en el circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne, sede de la primera fecha de la nueva temporada de la F1, que presentó el nuevo reglamento de la categoría.

"Fue una gran batalla al principio, sabíamos que estaríamos cerca de Ferrari. Nos alegra que todos se divirtieran, fue estresante al principio", afirmó Russell tras su victoria en Australia.

"Estamos contentos con este comienzo", agregó el británico, que lidera el campeonato con 25 puntos, siete más que Antonelli y 10 más que Leclerc, que completa el podio delante de su compañero y séptuple campeón mundial inglés de la F1, Hamilton (12).

"Fue el mejor comienzo de temporada que podíamos haber esperado.

El comienzo fue muy malo, y luego tuvimos que remontar", relató Antonelli, de sólo 19 años y quien atraviesa apenas su segunda temporada en la F1.

Los pilotos de Mercedes reaccionaron a tiempo para quedarse con los primeros puestos de la carrera luego que Leclerc los superara en la largada, en la que también Hamilton se mostró veloz para llegar temporalmente al tercer lugar.

"Fue una carrera muy complicada, ninguno de nosotros sabía qué esperar, fue muy desafiante. Estaba contento con la salida, pero desafortunadamente no pude mantener el primer puesto", lamentó Leclerc.

"No creo que hubiese que pudiéramos haber luchado por la victoria si hubiera parado durante el primer auto de seguridad virtual", completó el monegasco.

"Tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar a Mercedes, pero no es imposible. Creo que podemos acortar la distancia, pero no va a ser fácil. Es bastante significativa, sobre todo a una sola vuelta, tenemos que averiguar si fue por la potencia o por la batería. El auto es igual de rápido en las curvas, así que tenemos que seguir presionando", confió Hamilton.

La primera carrera del año registró el inesperado abandono del australiano Oscar Piastri, quien estrelló su McLaren contra las barreras de contención durante el giro de reconocimiento.

En cambio, su compañero y campeón defensor, el británico Lando Norris, finalizó quinto delante del Red Bull del neerlandés Max Verstappen, dueño de cuatro títulos, y del Haas del también británico Olivier Bearman.

"Terminamos donde merecíamos. Creo que quedó bastante claro que el Red Bull fue más rápido. Max salió último y casi nos gana", declaró Norris sobre Verstappen, que largó vigésimo y a quien destronó en la temporada 2025.

"Sólo necesitamos analizar cada pista, pero al final no importa si eres tercero o cuarto, nuestro objetivo es llegar a la cima.

Intentamos trabajar para lograrlo de forma constante y espero que a lo largo de la temporada podamos reducir esa diferencia, porque de momento sigue siendo considerable", reconoció en tanto Verstappen.

El británico Arvid Lindblad, octavo con su Racing Bulls, el brasileño Gabriel Bortoletto, noveno con su Audi, y el francés Pierre Gasly, décimo con su Alpine, completaron el "top ten".

A su vez, el argentino Franco Colapinto finalizó decimocuarto, dos puestos por delante del Cadillac del mexicano Sergio Pérez, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) debieron retirarse y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) tampoco inició la carrera como Piastri.

El calendario 2026 de la F1 continuará el domingo 15, cuando se llevará el GP de China, previsto en el circuito Internacional de Shanghái, que un día antes albergará la primera "sprint race" de la temporada. (ANSA).