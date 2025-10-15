Mercedes confirma a Russell y Antonelli para la nueva era de la F1 en 2026

Por Alan Baldwin

15 oct (Reuters) - Mercedes puso fin a meses de espera y confirmó el miércoles a George Russell y Kimi Antonelli como sus pilotos para iniciar la nueva era de la Fórmula Uno en 2026, la que será una alineación sin cambios respecto de este año.

El anuncio no fue una sorpresa, ya que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dejó claras sus intenciones hace tiempo.

"Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue solo una cuestión de cuándo, no de si", dijo el austríaco en un comunicado del equipo.

"Queríamos tomarnos nuestro tiempo, llevar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todo el mundo, todas las partes estaban contentas", agregó.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos muy contentos de continuar nuestro viaje juntos. Nuestra atención se centra ahora en las últimas seis carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en constructores, y hacia 2026 y una nueva era en la F1".

No se informó de los detalles del contrato y solo se mencionó 2026, con especulaciones persistentes sobre un interés de Mercedes en el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull para 2027 y después.

La Fórmula 1 se enfrenta a un cambio significativo la próxima temporada, el inicio de un nuevo ciclo de motores con el potencial de sacudir el orden jerárquico existente.

Mercedes, que ganó ocho campeonatos consecutivos tras un cambio igualmente significativo en 2014, podría volver a tener el mejor motor.

(Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Javier López de Lérida)