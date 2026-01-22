Mercedes desvela primeras imágenes de su monoplaza F1 para 2026

Después de Red Bull, Racing Bulls, Haas y Audi, turno para Mercedes, que desveló este jueves las primeras imágenes de su nuevo monoplaza, que disputará el Mundial de Fórmula 1 esta temporada.

El nuevo coche de la escudería alemana, bautizado como W17 (por la 17ª temporada desde el regreso de la marca en F1 en 2010), sigue mostrando su color plateado, combinado con negro y con un toque turquesa en homenaje a su principal patrocinador, la petrolera malasia Petronas.

El gris es sin embargo más claro esta temporada, probablemente para diferenciarse de su competidor alemán Audi, que desveló el martes el primer monoplaza de su historia en F1.

El W17 es uno de los favoritos al título en esta temporada de novedades tecnológicas.

En efecto, esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que les hará más pequeños y ligeros. El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

El nuevo coche Mercedes, que tendrá de nuevo al británico George Russell y al joven italiano Andrea Kimi Antonelli al volante, debutará sobre el asfalto la semana que viene en los ensayos a puerta cerrada en el circuito de Barcelona-Catalunya.