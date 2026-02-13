Mercedes domina el último día de ensayos oficiales de F1 en Baréin

La escudería de F1 Mercedes-AMG y sus dos pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli dieron las vueltas más rápidas en el último día de los primeros ensayos oficiales de la temporada 2026 en Baréin.

El pequeño reino del Golfo alberga en dos sesiones -de miércoles a viernes, y después del 18 al 20 de febrero- los test oficiales abiertos a las 11 escuderías antes de la temporada que dará comienzo en marzo y cuyo régimen técnico para los motores, los chasis y la aerodinámica ha cambiado por completo.

Luego de unos primeros días difíciles para Mercedes, especialmente debido a una polémica por la tasa de compresión de su motor, que equipa también a McLaren, Williams y Alpine, el joven italiano Antonelli fue el más rápido cerrando su mejor vuelta al circuito de Sakhir en 1 minuto 33 segundos y 669 milésimas.

El italiano superó a su compañero británico Russell por 249 milésimas.

El Ferrari del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri lograron el tercer y el cuarto mejor tiempo, a 540 y 880 milésimas. Sus respectivos compañeros, el monegasco Charles Leclerc y el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris, no saltaron al asfalto este viernes luego de haber sido los más rápidos la víspera.