Mercedes pide la revisión del incidente entre Hamilton y Verstappen

El equipo de F贸rmula 1 Mercedes ha apelado la decisi贸n de Direcci贸n de Carrera de no sancionar al neerland茅s Max Verstappen (Red Bull) por su incidente con el brit谩nico Lewis Hamilton (Mercedes) durante el Gran Premio de Brasil, argumentando que existen "nuevas evidencias" con las im谩genes de las c谩maras 'on board', que no se revisaron durante la carrera.

"Mercedes-AMG Petronas Team confirma que hoy hemos solicitado un derecho de revisi贸n en virtud del art铆culo 14.1.1 del C贸digo Deportivo Internacional, en relaci贸n con el incidente de la curva 4 entre el coche 44 y el coche 33 en la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil de 2021 sobre la base de una nueva evidencia no disponible para los comisarios en el momento de su decisi贸n", se帽al贸 en un comunicado.

Durante la vuelta 48 de la carrera del domingo en Interlagos, Verstappen realiz贸 una dudosa maniobra de no trazar la curva 4 cuando Hamilton le ten铆a superado; el holand茅s se sali贸 de la pista y oblig贸 al ingl茅s a reaccionar para evitar el contacto. Direcci贸n de Carrera decidi贸 que no era necesaria ninguna investigaci贸n del accidente y el de Red Bull no fue sancionado.

Sin embargo, el director de carrera de la F贸rmula 1 Michael Masi, reconoci贸 el lunes que no se hab铆an revisado las c谩maras 'on board' de los monoplazas del holand茅s y del ingl茅s durante la carrera, y admiti贸 que podr铆an haber sido una prueba "absolutamente irrefutable" para sancionar al primero.