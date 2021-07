Mercedes se pone las pilas y presiona a Verstappen

El piloto brit√°nico Lewis Hamilton (Mercedes) ha sido el dominador del viernes en el Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de F√≥rmula 1 y segunda consecutiva en el Red Bull Ring, con su compa√Īero Valtteri Bottas segundo y presionando ambos a un Max Verstappen (Red Bull) que gan√≥ la carrera previa y hab√≠a sido el mejor en la primera tanda.

Los Mercedes se pusieron las pilas en la segunda sesi√≥n de libres para dominar con Hamilton y Bottas y mandar un aviso a un Verstappen que, de todos modos, se qued√≥ a dos d√©cimas, bien cerca, de un Hamilton al que parece tener la moral ganada √ļltimamente.

El neerland√©s gan√≥ el Gran Premio de Estiria en un Red Bull Ring que es 'casa' para su equipo. Y, pese a dominar por la ma√Īana y ceder el testigo a los dos Mercedes, todav√≠a tiene mucho por decir en una cita donde tambi√©n ha empezado bien Aston Marin, con Lance Stroll y Sebastian Vettel cuarto y quinto en la segunda sesi√≥n.

Hamilton dej√≥ el mejor tiempo en 1:04.523, 189 mil√©simas mejor que su compa√Īero Bottas y con Verstappen a 217 mil√©simas. Mucho m√°s igualdad que en la primera tanda, cuando Verstappen hizo un 1:05.143 superando en 266 mil√©simas a Charles Leclerc y en 288 al espa√Īol Carlos Sainz, en un muy buen inicio de la escuder√≠a italiana.

No obstante, Ferrari recul√≥, o no quiso apretar, por la tarde. Carlos Sainz fue decimotercero y Leclerc decimosexto. Demasiado lejos como, para visto lo visto por la ma√Īana, pensar que no pudieran dar m√°s. Adem√°s, fue una segunda tanda m√°s fr√≠a, no demasiado r√°pida, y con amenazas t√≠midas de agua.

Por la tarde particip√≥ el espa√Īol Fernando Alonso, octavo con su Alpine --a 870 mil√©simas de Hamilton-- que por la ma√Īana cedi√≥, volante con su nombre y dorsal incluido, al piloto de la academia de Alpine y actual l√≠der de la F√≥rmula 2, el chino Guanyu Zhou, que en su estreno en la F1 fue decimocuarto.

Unos primeros libres sirvieron para probar un nuevo compuesto de Pirelli, un neumático más duro y específico para la parte trasera con miras a tenerlo listo para la cita de Silverstone, de aquí a dos semanas.

Europa Press