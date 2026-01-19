Mercedes será el único proveedor de coches de seguridad de la F1 tras el fin del acuerdo con Aston

LONDRES, 19 ene (Reuters) -

Mercedes será el ⁠único proveedor ⁠de autos médicos y de seguridad de la ⁠Fórmula ‌Uno ​esta temporada, después de ​que Aston Martin decidiera no ‌prorrogar un acuerdo ‌de cinco ​años para compartir el papel con el fabricante alemán.

"El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula Uno para proporcionar ⁠el coche médico y de ​seguridad oficial de la FIA concluyó al final de la temporada 2025", dijo el lunes el fabricante británico de ⁠deportivos de lujo.

Un portavoz confirmó ​que no se le daría continuidad.

Mercedes y Aston ‍Martin habían estado compartiendo funciones en las carreras desde 2021.

La temporada 2026, de 24 carreras, comienza ​en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, editado en ‍español por Javier Leira)