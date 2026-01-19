Mercedes será el único proveedor de coches de seguridad de la F1 tras el fin del acuerdo con Aston
LONDRES, 19 ene (Reuters) -
Mercedes será el único proveedor de autos médicos y de seguridad de la Fórmula Uno esta temporada, después de que Aston Martin decidiera no prorrogar un acuerdo de cinco años para compartir el papel con el fabricante alemán.
"El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula Uno para proporcionar el coche médico y de seguridad oficial de la FIA concluyó al final de la temporada 2025", dijo el lunes el fabricante británico de deportivos de lujo.
Un portavoz confirmó que no se le daría continuidad.
Mercedes y Aston Martin habían estado compartiendo funciones en las carreras desde 2021.
La temporada 2026, de 24 carreras, comienza en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)