Merck invertirá más de US$70.000 millones en su expansión en EEUU

20 oct (Reuters) - Merck dijo el lunes que está ampliando sus inversiones en Estados Unidos a más de US$70.000 millones para ampliar la fabricación e investigación farmacéutica.

Los laboratorios mundiales se han apresurado a aumentar sus inversiones en Estados Unidos para apuntalar su capacidad de fabricación, después de que el presidente Donald Trump instó a la industria a fabricar más medicamentos en el país en lugar de importar ingredientes activos o medicamentos terminados.

En 2025, al menos 14 grandes fabricantes de medicamentos de todo el mundo han anunciado planes para ampliar su presencia en Estados Unidos, mitigar los riesgos de la cadena de suministro y tranquilizar a los inversores, ya que las empresas de todos los sectores enfrentan un difícil entorno arancelario en el país.

Merck dijo el lunes que comenzó la construcción de una planta de fabricación farmacéutica de US$3000 millones en Elkton, en el estado de Virginia, y confirmó que los US$70.000 millones incluyen las inversiones totales anunciadas en lo que va de año.

Se espera que el emplazamiento en Virginia genere 500 puestos de trabajo, un aumento significativo respecto del alcance original de una inversión de US$2000 millones y 300 empleos, dijo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

La farmacéutica estadounidense dijo que planea invertir otros US$3000 millones en plantas y capacidades de fabricación de productos biológicos y moléculas pequeñas en Estados Unidos, y más de US$3500 millones en su sede central de Rahway, Nueva Jersey.

Merck había dicho antes que invertirá US$1000 millones en una nueva planta en Delaware para fabricar productos biológicos y el medicamento contra el cáncer Keytruda, con el fin de impulsar la producción en Estados Unidos y crear potencialmente más de 4500 puestos de trabajo.

La empresa también inauguró en marzo una planta de US$1000 millones en Carolina del Norte. (Reporte de Christy Santhosh en Bengaluru; Editado en español por Ricardo Figueroa)