Merck opta por desarrollar y vender una vacuna contra el cáncer con moderna

(.)

12 oct (Reuters) - Merck & Co Inc optó por desarrollar conjuntamente y potencialmente vender una vacuna personalizada de ARNm con Moderna Inc a cambio de un pago inicial de 250 millones de dólares, lo que llevó a las acciones del fabricante de vacunas a subir más de un 8%.

La vacuna experimental de Moderna se está probando en combinación con la exitosa inmunoterapia contra el cáncer de Merck, Keytruda, en un ensayo en fase media para tratar a pacientes con melanoma. Los datos de la vacuna, mRNA-4157, se esperan para el cuarto trimestre de este año.

Dado que se prevé que el tamaño del mercado de las vacunas COVID-19 se contraiga en los años siguientes con respecto a los niveles observados en 2021, Moderna ha depositado sus esperanzas en otras inyecciones, que incluyen vacunas contra la gripe y el virus respiratorio sincicial.

La vacuna contra el cáncer se adapta a cada paciente para generar células T, una parte clave de la respuesta inmunitaria del organismo, basándose en la firma mutacional específica de un tumor.

En 2016, Merck y Moderna establecieron una asociación estratégica para desarrollar una vacuna personalizada para el tratamiento de varios tipos de cáncer.

En 2020, Merck vendió su inversión en acciones de Moderna, beneficiándose de la subida del precio de las acciones del fabricante de vacunas ese año. (Reporte de Manas Mishra y Khushi Mandowara en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)

Reuters