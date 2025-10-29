Merck y Eisai suspenden un estudio de última fase sobre una terapia contra el cáncer de hígado

29 oct (Reuters) - Merck y la japonesa Eisai comunicaron el miércoles que suspenderán un estudio en fase avanzada de una terapia combinada experimental para tratar un tipo de cáncer de hígado, después de que los resultados provisionales mostraron que era improbable que el tratamiento mejorara la supervivencia global.

El estudio probaba Keytruda, el fármaco más vendido de Merck , y Lenvima, de Eisai, junto con un procedimiento contra el cáncer de hígado denominado quimioembolización transarterial (TACE), en pacientes con carcinoma hepatocelular no metastásico e irresecable, que es el tipo más común de cáncer de hígado.

Este tipo de cáncer suele diagnosticarse en un estadio intermedio, en el que no son viables tratamientos curativos como la resección, la ablación o el trasplante. Sin embargo, algunos pacientes aún pueden recibir tratamientos como TACE, que se dirigen directamente al hígado.

En un análisis provisional, los pacientes tratados con la combinación vivieron más tiempo sin que su cáncer empeorara, cumpliendo uno de los objetivos del ensayo de supervivencia sin progresión en comparación con TACE.

Pero los datos provisionales mostraron que era improbable que la combinación cumpliera el objetivo de supervivencia global, lo que llevó a las empresas a finalizar el ensayo antes de tiempo.

La terapia combinada había fracasado anteriormente en ensayos que la estudiaban para otros tipos de cáncer como el de pulmón, esófago y piel, entre otros.

Los resultados no afectan a las indicaciones aprobadas actualmente ni a otros ensayos en curso.

La terapia combinada Keytruda-Lenvima está aprobada en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países para el tratamiento de un tipo de cáncer de riñón y otro de útero. (Reporte de Siddhi Mahatole en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)