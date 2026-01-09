Mercosur: agricultores franceses hablan de "traición" europea

En un comunicado emitido tras la aprobación en Bruselas, la Fnsea, el principal sindicato agrícola francés, denunció una "traición a la soberanía agrícola europea", lo que despertó la indignación generalizada de los agricultores.

"La Fnsea", continúa el comunicado, "consultará con su red esta tarde para decidir sobre futuras huelgas, pero ya tiene la intención de lanzar una respuesta contundente, colectiva y decidida con sus aliados de los demás sindicatos agrícolas del COPA".

En una manifestación anunciada para el 20 de enero, la Fnsea pretende, entre otras cosas, instar a los eurodiputados a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para suspender el acuerdo. (ANSA).