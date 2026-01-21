Mercosur: agricultura italiana lidera Europa en valor añadido, 41 millones

Este liderazgo se debe a las empresas nacionales del sector primario gracias a su capacidad para ofrecer calidad y diversificar sus actividades a través del agroturismo, la venta directa y la agroenergía, que complementan hasta una quinta parte de los ingresos procedentes de la producción agrícola pura. Allí donde las economías de escala no son posibles para las grandes empresas, las pymes están superando las limitaciones de su tamaño mediante la producción multifuncional.

La encuesta Nomisma, que será presentada por el instituto de investigación en Fieragricola, Veronafiere, del 4 al 7 de febrero, destaca esta posición única de la agricultura italiana en Europa.

El comisario Denis Pantini resumió el informe en la rueda de prensa organizada por el Ministerio de Agricultura. "Italia lidera en términos de valor añadido producido: el valor por hectárea producida en Italia es de casi 3.500 €, frente a los 1.900 € de Alemania, los 1.730 € de España y los 1.200 € de Francia", señaló el director del Monitor Agroalimentario y Vitivinícola de Nomisma.

Este valor, explicó Pantini, "es el resultado de la capacidad de las empresas italianas para combinar la producción primaria pura con la multifuncionalidad, que actualmente representa casi el 20% del valor total de la producción agrícola italiana, un porcentaje inigualable en otros sistemas agrícolas europeos".

Otro factor clave es "la combinación de calidad y singularidad de los productos, en particular los vinculados a diferentes regiones italianas y expresados principalmente en las cadenas de suministro de las DOP e IGP, cuyo valor de producción asciende actualmente a casi 21.000 millones de €, con un crecimiento del 25% entre 2020 y 2024, lo que impulsa una vez más a Italia a la cima de los mercados europeos y mundiales".

Casi 9 de cada 10 italianos creen que, según la encuesta de Nomisma a mil consumidores de entre 18 y 65 años, el desarrollo científico y tecnológico mejora la calidad de vida.

Veronafiere espera 816 expositores de 14 países en la 117.ª Fieragricola, junto con compradores acreditados de 28 países, empresarios y ganaderos agrícolas, así como agrónomos, veterinarios, procesadores de alimentos, contratistas profesionales, gestores energéticos, silvicultores, expertos agrícolas, técnicos agrícolas, especialistas en alimentación animal y miles de estudiantes que participarán en actividades de formación gratuitas.

El evento también celebra los tesoros de la dieta mediterránea, cuyo valor de la producción vegetal alcanzó casi los 37.200 millones de euros en 2024, un aumento del 2,9% con respecto al año anterior.

Este patrimonio de la biodiversidad incluye el vino (con un valor de producción a precios básicos expresado en valores corrientes de 4.260 millones de euros), el aceite de oliva (2.060 millones de euros) y la uva entregada y vendida (1.250 millones de euros).

"Esta edición de Fieragricola representa un nuevo salto cualitativo para una feria que ya ha demostrado ser un referente para la agricultura italiana y europea", declaró el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. "Queremos demostrar, una vez más, la solidez de un sistema resiliente basado en dos pilares: mantener la calidad del producto, promover una tradición virtuosa de nuestro sistema de producción y apostar por la innovación, necesaria para garantizar la sostenibilidad ambiental", añadió. (ANSA).