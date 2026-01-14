Mercosur: alta tensión en la UE por el Mercosur; Von der Leyen insta a la acción

Sin embargo, el camino para finalizar el acuerdo con el Mercosur sigue siendo difícil y ahora se reduce a la votación decisiva de los eurodiputados, dispuestos a dar la batalla.

Ursula von der Leyen y Antonio Costa se reunirán en Paraguay el sábado para firmar el acuerdo con sus socios sudamericanos, fruto de más de veinticinco años de negociaciones. "Es un acuerdo que el Parlamento Europeo puede apoyar plenamente", aseguró el ejecutivo de la UE a través de un portavoz en un llamamiento final que delata la alta tensión en torno al expediente.

Casi simultáneamente, sin embargo, el Parlamento Europeo anunció su decisión de añadir a la agenda del 21 de enero una votación sobre el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos.

En un esfuerzo por fortalecer el delicado equilibrio alcanzado con los gobiernos, la Comisión Europea confirmó su intención de implementar nuevas salvaguardias para el acuerdo comercial "lo antes posible", atendiendo las solicitudes de Italia.

Entre las medidas anunciadas y que se prevé que entren en vigor "lo antes posible" se encuentran la suspensión temporal de los aranceles restantes sobre el amoníaco y la posibilidad de suspender el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM) para fertilizantes. Se trata de una "decisión concreta para apoyar la competitividad de las empresas y la fortaleza del sistema agrícola italiano y europeo, en línea con las solicitudes de Italia", afirmó el ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida.

Sin embargo, las nuevas salvaguardias aún no parecen suficientes para obtener la aprobación definitiva de los grupos políticos.

La moción en el Parlamento Europeo, apoyada por una coalición multipartidista de aproximadamente 140 eurodiputados, podría, de ser confirmada por el pleno de Estrasburgo, suspender la ratificación final del acuerdo a la espera del fallo de los jueces luxemburgueses.

Y no es el único frente abierto: el jueves, los eurodiputados también votarán sobre una moción de censura, promovida por los Patriotas, contra la propia Von der Leyen.

Frente a los edificios de Estrasburgo, los conductores de tractores volverán a marchar para reiterar su oposición.

Coldiretti -la asociación italiana de productores agropecuarios- también participará en la manifestación, convocada para el martes 20 por la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas Franceses (Fnsea) y apoyada por el Copa-cogeca (entidad de productores UE), dispuesta a tomar las calles, en palabras de su presidente, Ettore Prandini, con "toda la indignación por un acuerdo que ignora lo que se ha impuesto al sector agrícola en los últimos años, y que hemos respetado".

La protesta promete dar nueva voz a las manifestaciones que han vuelto a arrasar París en las últimas horas, con cientos de vehículos agrícolas llegando del campo y acampando frente a la Asamblea Nacional. La Cámara francesa, por su parte, rechazó las dos mociones de censura contra el primer ministro Sébastien Lecornu presentadas por las dos facciones extremas de la Coalición Nacional y La Francia Insumisa. Sin embargo, el acuerdo en Francia sigue siendo más controvertido que nunca.

