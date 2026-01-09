Mercosur: Argentina celebra el acuerdo con la UE, "todos ganamos"

El jefe de la diplomacia argentina pronosticó que el pacto con Europa generará "más comercio, más inversión y más empleo".

Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

"La Argentina y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial", destacó Quirno en sus redes sociales.

El acuerdo, según recordó el canciller argentino, "lleva más de 30 años de negociaciones, con muchas idas y venidas. De hecho, en los últimos días un socio importante de la Unión Europea, como Francia, anunció que sigue en contra. Lo mismo hizo Irlanda".

"A pesar de esta oposición, 21 de 27 miembros del Consejo Europeo firmaron a favor y ahora la Comisión Europea tiene la facultad para firmar el acuerdo, que luego deberá ser ratificado por parlamentos de países de ambos bloques", detalló.

En diciembre pasado, en la cumbre de presidentes del Mercosur en Brasil, Milei fustigó al bloque y sostuvo que no cumplió sus objetivos fundacionales. "Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió", expresó el presidente argentino.

Luego enumeró: "no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo". Milei cuestionó el funcionamiento interno del bloque. "Sí, hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma", disparó. (ANSA).