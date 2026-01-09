Mercosur: canciller uruguayo, "escenario fabuloso" en el plano comercial

El jefe de la diplomacia uruguaya aseguró que la firma será "antes del próximo fin de semana". "La negociación política terminó hace un año cuando Von der Leyen vino a Montevideo a decir que esto estaba ratificado, el 6 de diciembre de 2024; después de allí fue todo un proceso interno entre los europeos", explicó.

Según dijo en una entrevista con el Canal 10 que reproduce el diario El País de Montevideo, habrá "dos tipos de acuerdo".

El primero será provisorio, que tendrá vigencia "desde que los parlamentos del Mercosur comiencen a ratificarlo".

Lubetkin explicó que en sus comparecencias en el Palacio Legislativo "los parlamentarios uruguayos tomaron el compromiso de ser los primeros en votarlo", y añadió: "ojalá sea Uruguay el primero que active los mecanismos provisorios".

Luego llegará el tiempo del acuerdo definitivo, que debe tener el aval del Parlamento Europeo, "por lo tanto, demorará su buen tiempo", advirtió el canciller.

Lubetkin recordó que tiempo atrás se firmó un acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que tiene como miembros a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y también sumó el avance para ingresar al Tratado Transpacífico. Este panorama "reconfigura completamente" el escenario de Uruguay "en su colocación de productos en el exterior, en países de enorme incidencia".

Embajadores de los 27 países se reunieron en Bruselas y, por mayoría, ratificaron el acuerdo UE-Mercosur negociado desde hace más de 25 años y criticado por el sector agropecuario de algunos miembros como Francia.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar la semana que viene el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. (ANSA).