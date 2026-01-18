Mercosur: comienza la carrera de obstáculos entre la política y las protestas

"Las garantías ofrecidas por la Comisión Europea no son aún suficientes", critica el presidente de Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, reiterando las objeciones del sector agrícola que estará en la calle en Estrasburgo el próximo 20 de enero, coincidiendo con la plenaria, donde los opositores al acuerdo, liderados por los soberanistas europeos y los eurodiputados franceses, darán batalla.

En el frente político interno, la Liga también está en pie de guerra: "Europa -dijo el vicepresidente del Senado y senador de la Liga, Gian Marco Centinaio- tiene el deber de escuchar la voz de los agricultores y la Liga seguirá llevándola dentro de las Instituciones, comenzando por la votación de la próxima semana en el Parlamento Europeo".

La estrategia de quienes buscan bloquear el acuerdo en las sesiones del aula se desarrollará en dos frentes: uno exclusivamente político, con un voto de desconfianza a la Comisión, y el segundo en el plano judicial, solicitando el aplazamiento del acuerdo ante el Tribunal de Justicia.

Si bien el intento de hacer dimitir a Ursula von der Leyen, con la votación programada para el jueves, parece destinado a fracasar, la segunda votación, prevista para el miércoles, podría ser más delicada para los partidarios del acuerdo.

Si la solicitud de aplazamiento al Tribunal de Justicia es rechazada, el proceso de ratificación del acuerdo podrá continuar según el calendario previsto: en febrero, la aprobación de las nuevas medidas de salvaguardia para los agricultores ya aprobadas por los 27, luego una votación entre abril y mayo y una posible aprobación definitiva antes de fin de año.

De lo contrario, todo se detendría a la espera del veredicto de los jueces de Luxemburgo. Otros 18-24 meses de limbo, después de más de un cuarto de siglo de negociaciones. (ANSA).