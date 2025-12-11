Mercosur. Cuerpo ve el pacto con Mercosur "estratégico" para Europa y confía en su adopción antes de fin de año

BRUSELAS, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este jueves que el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con los países de Mercosur es "estratégico" para Europa y ha confiado por ello que concluya su adopción antes de final de año, a pocos días de un voto clave en la Eurocámara y cuando persisten las dudas entre algunos socios europeos.

“Es un acuerdo que llevamos 25 años negociando y es normal que cuando llega esa última fase, todos estemos pendientes de que pueda llegar a concluirse”, ha opinado Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo.

En este contexto, ha remarcado que se trata de un acuerdo de "importancia estratégica" tanto por su impacto comercial al abrir a las empresas europeas un mercado de 200 millones de consumidores, como por permitir a la Unión acceso a productos y materias primas de las que no dispone, lo que ayudará a reducir la dependencia de otros proveedores.

“Es un acuerdo estratégico para Europa y esperemos, y yo soy optimista, que este acuerdo se pueda concluir antes de finales de año”, ha confiado el ministro español.

Además, preguntado por si las dudas sobre la ratificación del acuerdo (al que sigue teniendo reservas Francia) pueden reforzar las críticas de Estados Unidos hacia la debilidad de los europeos, Cuerpo ha considerado que, al contrario, su adopción será "un buen ejemplo de que Europa puede tomar pasos importantes".

Así, ha continuado, el nuevo marco comercial con el Cono Sur mostrará que Europa "puede seguir avanzando en una agenda propia que le ayude a construir una red de socios importantes y estratégicos", al tiempo que permitirá al bloque ser "más independiente" y jugar un papel de actor "relevante, competitivo" a nivel internacional.