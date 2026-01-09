Mercosur: el 91% de los aranceles eliminados, detalles del pacto

Tras más de un cuarto de siglo, la UE se prepara para finalizar el acuerdo comercial con el Mercosur, que incluye a Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y representa un mercado de más de 700 millones de personas.

Una mayoría cualificada de países de la UE apoyó la ratificación del acuerdo de libre comercio, concebido inicialmente en junio de 1999: cinco gobiernos votaron en contra (Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda), mientras que Bélgica se abstuvo.

Estos son los detalles del pacto: - LAS CIFRAS: la alianza eliminará los aranceles de importación del 91% de las exportaciones continentales a Sudamérica: automóviles, maquinaria, equipos de tecnología de la información y la comunicación, textiles, chocolate, bebidas espirituosas y vino.

Lo mismo ocurre con el 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE, incluyendo la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar. Bruselas prevé un aumento del 50% en las exportaciones agroalimentarias europeas a la región, eliminando aranceles que actualmente alcanzan el 55% en algunos productos (35% en autopartes, 20% en maquinaria y 18% en productos químicos).

Se estima que el ahorro para las empresas de la UE supera los 4.000 millones de US$ anuales.

- FRENO DE EMERGENCIA: se han establecido salvaguardias en caso de un aumento excesivo de la entrada de productos agroalimentarios que pudiera perturbar el mercado de la UE.

Para productos sensibles (carne de vacuno, aves de corral, arroz, miel, huevos, ajo, etanol, azúcar), la Comisión Europea sigue dispuesta a abrir una investigación siempre que se produzca un aumento del 5% en los volúmenes de importación o una caída del 5% en los precios de importación.

El umbral se fijó en el 8% en las negociaciones entre los países de la UE y el Parlamento, pero se redujo aún más a petición de Italia. Si la investigación revela un riesgo grave de perjuicio, Bruselas podría revocar temporalmente los aranceles preferenciales previstos - ACCESO LIMITADO AL MERCADO: otras protecciones para los agricultores europeos contra el dumping incluyen un límite máximo a la cantidad de productos importados del Mercosur, que se benefician de aranceles más bajos para la carne de vacuno, porcino y avícola.

- PROTECCIÓN DEL PRODUCTO HECHO EN EUROPA: El acuerdo protegerá más de 340 productos alimenticios tradicionales de la UE, reconocidos como indicaciones geográficas: este es el mayor número de IG europeas, incluyendo DOP e IGP, protegidas jamás por un acuerdo comercial de la UE. De estas, 57 son indicaciones geográficas italianas protegidas: desde Prosecco hasta Chianti, desde Asiago hasta Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano y el tomate San Marzano de la zona de Agro Sarnese-Nocerino.

- CIFRAS DE ITALIA - El impacto en las relaciones con Italia es significativo: Bruselas señala que casi 1 millón de empleos italianos dependen de las exportaciones del Mercosur, y más de 8.000 empresas italianas exportan a los países miembros de la organización latinoamericana.

Según estimaciones de la UE, las exportaciones italianas de servicios al Mercosur ascienden a 1.900 millones de euros anuales.

- PRÓXIMOS PASOS - Con la aprobación de las capitales europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está lista para viajar a Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del Mercosur, el 17 de enero para firmar formalmente el acuerdo comercial.

Los textos deben ser aprobados finalmente por el Parlamento Europeo. (ANSA).