Mercosur: el pacto tutela 57 productos italianos con indicación geográfica

Italia, según un comunicado de la Farnesina -la Cancillería italiana-, apoyó el acuerdo tras solicitar y obtener garantías y cláusulas de salvaguardia reforzadas para proteger ciertas cadenas de suministro sensibles en el sector agroalimentario.

El acuerdo es el mayor acuerdo de libre comercio jamás negociado por la Unión Europea y conducirá a la creación de una zona de libre comercio para aproximadamente 800 millones de personas. Prevé la eliminación o reducción significativa de aranceles sobre productos y servicios que representan más del 90% de las exportaciones de la UE, incluidos sectores donde se concentran fuertes intereses comerciales ofensivos italianos, como la automoción, la maquinaria industrial, los productos químicos y los productos farmacéutico, sostiene el comunicado.

Los principales puntos del acuerdo incluyen: la eliminación de los elevados aranceles del Mercosur, que supondrá un ahorro anual para los exportadores de la UE de más de 4.000 millones de euros en aranceles aduaneros; procedimientos aduaneros simplificados para las exportaciones europeas.

Además, acceso preferencial exclusivo a ciertas materias primas críticas y ciertos productos ecológicos; prohibición de la imitación de más de 340 productos alimenticios tradicionales de la UE reconocidos como indicaciones geográficas, 57 de los cuales son italianos. Este es el mayor número de indicaciones geográficas jamás protegido por un acuerdo de la UE; y cumplimiento de las normas europeas para los productos del Mercosur importados a la UE.

El acuerdo -destaca la cancillería italiana- prevé la protección de los siguientes 57 productos con indicaciones geográficas italianas: Vinagre Balsámico de Módena; Vinagre Balsámico Tradicional de Módena; Aprutino Pescarese; Asiago; Bresaola della Valtellina; Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani; Culatello di Zibello; Fontina; Gorgonzola; Grana Padano; Manzana del Alto Adigio, Manzana del Tirol del Sur; Mortadela de Bolonia; Mozzarella de búfala de Campania; Pancetta de Piacenza; Parmigiano Reggiano; Pasta de Gragnano; Pecorino Romano; Tomates San Marzano del Agro Sarnese-Nocerino; Jamón de Parma; Jamón San Daniele; Jamón Toscano; Provolone Valpadana.

También Salami de cazador italiano; Queso Talegio; Queso Toscano; Zampone de Módena; Queso Asti; Queso Barbaresco; Queso Barbera d'Alba; Queso Barbera d'Asti; Queso Bardolino / Queso Bardolino Superiore; Queso Barolo; Queso Brachetto d'Acqui / Queso Acqui; Queso Brunello di Montalcino / ... Montepulciano d'Abruzzo; Prosecco; Sicilia; Soave; Toscana / Toscana; Valpolicella; Véneto; Vernaccia de San Gimignano; Vino Nobile de Montepulciano; Grapa. (ANSA).