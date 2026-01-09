Mercosur: en caso de moción de censura al Mercosur, Francia en elecciones anticipadas

La Agencia France Presse informó al respecto, citando a una fuente gubernamental.

Una moción de censura sobre el acuerdo latinoamericano —en contra de la cual Francia votó— ha sido planteada como amenaza por las dos facciones extremas del parlamento, la Agrupación Nacional (RN) y La Francia Insumisa (LFI). Una moción de censura al gobierno conllevaría la disolución de la Asamblea Nacional, una posibilidad con la que tanto Emmanuel Macron como Lecornu coinciden.

Si se aprueba una de las dos mociones de censura, que la Asamblea Nacional considerará la próxima semana, el primer ministro "dimitirá, el Parlamento se disolverá y las dos vueltas electorales se programarán simultáneamente con las municipales", declaró un informante francés.

Lecornu criticó duramente esta mañana las "actitudes partidistas cínicas" que están "retrasando el debate sobre el presupuesto" en una publicación donde comentaba las mociones de censura con las que RN y LFI amenazaron.

"Francia", escribió el primer ministro, "tiene una posición clara sobre el Mercosur: votaremos en contra, sin sorpresas". Lecornu acusó a los dos partidos de extrema derecha e izquierda radical de "optar deliberadamente por exponer los desacuerdos políticos internos" y "debilitar la voz de Francia" en el exterior.

Las mociones, según Lecornu, retrasan aún más el debate sobre el presupuesto, "ya bloqueado por los mismos partidos políticos que están pensando en la agenda electoral".

El presupuesto estatal para 2026 no pudo votarse antes del 31 de diciembre, por lo que el Parlamento aprobó una ley especial para abordar la falta de presupuesto y permitir la continuidad del Estado y sus administraciones.

Los miembros del Parlamento reanudaron ayer el examen del texto del presupuesto en el Comité de Finanzas, rechazando la sección de ingresos por un amplio margen y dejando pocas esperanzas de alcanzar un consenso en la cámara a partir de la próxima semana. (ANSA).