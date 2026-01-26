Mercosur: En España, tractorazo contra el acuerdo UE-Mercosur

Estas son las previsiones de la Unión de Uniones, la segunda organización agraria más representativa, que mantiene la protesta pese a que el Parlamento europeo paralizó el acuerdo de la UE y Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los manifestantes se dividirán en cinco columnas que entrarán por otras tantas partes de la capital.

Los trabajadores del campo también protestan por el recorte del 20% de ayudas en la futura PAC y contra la "emergencia sanitaria en la ganadería".

Dicen estar sufriendo "falsos positivos, sacrificios, inmovilizaciones" y apuntan que tan perjudicial es la enfermedad como los protocolos sanitarios, que hay que cambiar.

Antes del 11 de junio, movilizaciones y protestas por todo el país fueron convocadas esta semana por las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag (ANSA).