Mercosur es un óptimo acuerdo gracias al rol italiano, ministro

El ministro participó en Berlín de la inauguración del pabellón italiano en la feria de frutas y hortalizas frescas "Fruit Logistica".

Lollobrigida reiteró el papel decisivo de Italia en las negociaciones y en el proceso de aprobación: "El Mercosur es un buen acuerdo que hemos logrado sobre dos pilares. El primero es que hemos garantizado la resiliencia de nuestras empresas, con diez mil millones para Italia destinados a políticas comunes.

Sin este dinero, nuestras empresas habrían tenido dificultades para ser competitivas. Por otro lado, existen garantías para el sector agrícola con el principio de reciprocidad".

A quienes critican el acuerdo, el ministro recuerda que "tras las negociaciones, no sólo recuperamos todos los recursos que se habían recortado originalmente, sino que incluso obtuvimos mil millones extra". (ANSA).

