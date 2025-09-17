Mercosur espera firmar un acuerdo de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos antes de que finalice este año

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los países del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil) han expresado su "firme intención" de concluir las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos para sellar un acuerdo de libre comercio antes de que finalice el ejercicio actual.

En la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque, también recordaron la inminente reanudación de las negociaciones con Canadá, que tendrá lugar durante una reunión de negociadores jefes durante los próximos 9 y 10 de octubre.

Al mismo tiempo, los titulares de Relaciones Exteriores reafirmaron su disposición a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aseguraron haber tomado nota de la publicación de una propuesta de reglamento comunitario sobre salvaguardias agrícolas por parte de la Comisión Europea.

El Mercosur firmó el pasado martes un tratado de libre comercio con los Estados pertenecientes a la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que creará un área de libre comercio que beneficiará a cerca de 300 millones de personas.

Otros acuerdos comerciales en los que esperan avanzar en los próximos meses son los relativos a la India, con quien enfatizaron su interés por ampliar el alcance del actual acuerdo de preferencias arancelarias, a El Salvador, República Dominicana y Panamá.

Como parte de su estrategia de diversificación de asociaciones comerciales, el Mercosur destacó en su última reunión la realización de diálogos exploratorios con Vietnam, Indonesia y Japón.