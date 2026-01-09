Mercosur firmará "acuerdo histórico" con UE el 17 de enero: cancillería argentina

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - El bloque sudamericano Mercosur firmará un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) el 17 de enero en Paraguay, dijo el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

"Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", dijo el canciller argentino, Pablo Quirno, en un comunicado difundido por el Gobierno argentino.

La confirmación llegó poco después de que los Estados miembros de la UE dieron luz verde el viernes a la firma del mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque con el Mercosur, más de 25 años después del inicio de las negociaciones. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Maximilian Heath)