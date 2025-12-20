Mercosur: Hielo entre Lula da Silva y Javier Milei

La foto previa a la reunión mostró claras señales de desencuentro. Lula da Silva, que llegó primero a la tarima, se preocupó por comentarle a sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, las particularidades de la región, evitando el contacto con el argentino.

En tanto, Milei se quedó a un costado, como ausente, entre Peña y el presidente de Panamá, José Mulino. Un rato antes, el mandatario brasileño y el argentino se dieron la mano, sin sonrisas y con gesto helado evidente.

La imagen final, la toma que queda para la historia del grupo, mostró a casi todos sonrientes, con cierta dosis de algarabía. Pero a Milei se le observa con gesto adusto y distante. (ANSA).