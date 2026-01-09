Mercosur: la UE da luz verde al Mercosur; Meloni, "garantías recibidas"

Más de un cuarto de siglo después de su concepción, tras una larga serie de retrasos y vetos, el acuerdo comercial máximo entre la UE y el Mercosur está a una sola firma: la mayoría de los países miembros han dado su aprobación, allanando el camino para el sello final de Ursula von der Leyen, previsto para el 17 de enero en Paraguay.

Un paso que, según la líder de Berlaymont, establece a Europa como un "socio confiable", capaz de "trazar su propio rumbo". El impasse se rompió con el "sí" de Italia, que, tras recibir las garantías finales, resolvió sus reservas y se pronunció con contundencia, permitiendo alcanzar el umbral crucial para un acuerdo, firmemente apoyado por Berlín y Madrid.

El avance de Italia, enfatizó la primera ministra Giorgia Meloni, fue posible "gracias a las garantías obtenidas para nuestros agricultores", que ahora hacen que el equilibrio sea "sostenible". Sin embargo, se ha producido una división en la mayoría, con la Liga reiterando su "oposición histórica", mientras que las protestas agrícolas se extendieron a Milán, suscitando "fuertes preocupaciones" en las principales organizaciones del sector, preocupadas por el riesgo de competencia desleal.

Reunidos esta mañana, los embajadores de la UE encontraron el "amplio apoyo" necesario para cerrar el acuerdo sobre sus dos textos: el Acuerdo Comercial Interino (ATI) y el Acuerdo de Asociación (AAE) con Mercosur. Cinco gobiernos se opusieron al acuerdo —Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda—, mientras que Bélgica se abstuvo.

Esta división ha provocado un debate interno inmediato en París, aún asediada por los tractores: según fuentes gubernamentales citadas por AFP, el gobierno francés está considerando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si fracasa en una moción de censura amenazada por la oposición extrema —la Agrupación Nacional (RN) y La Francia Insumisa (LFI)—, lo que podría llevar a la disolución de la Asamblea Nacional.

El ajuste crucial para convencer a Italia y obtener la aprobación europea se produjo en el ámbito de las salvaguardias: el umbral que activa las investigaciones sobre productos agrícolas sensibles en caso de perturbaciones del mercado se ha reducido del 8% al 5%.

Un ajuste técnico clave: el gobierno no podría haber dado luz verde "a costa de nuestros excelentes productos", enfatizó Meloni, reiterando que nunca había tenido "una exclusión ideológica". Roma también se sintió tranquilizada por las concesiones obtenidas en las últimas semanas: un fondo de compensación de 6.300 millones de euros, controles fitosanitarios reforzados, el compromiso de no aumentar los precios de los fertilizantes y la posibilidad de asignar 45.000 millones de euros adicionales del próximo presupuesto de la UE a la PAC, la Política Agraria Común de la UE.

Estas condiciones también fueron bien recibidas por el viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, y el ministro de agricultura, Francesco Lollobrigida, pero no convencieron a la Liga Norte. "Me gustaría compartir el optimismo de Lollobrigida, pero temo que los riesgos aún superan los beneficios", dijo el senador de la Liga Claudio Borghi, quien atenuó el entusiasmo.

Tras asegurar el punto decisivo a pesar de la resistencia transalpina y el anuncio de Varsovia de que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Von der Leyen se prepara para volar a Asunción el 17 de enero, con el apoyo de Berlín. Desde allí, el canciller Friedrich Merz elogió el acuerdo como "un hito en la política comercial europea", ofreciendo "una señal de soberanía estratégica", al tiempo que advirtió que "veinticinco años de negociaciones son demasiado tiempo" e instó a Europa a "avanzar con mayor rapidez en el futuro".

Sin embargo, el aplauso sudamericano fue rotundo, empezando por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Tras años de frustración, para los socios afectados por la doctrina Trump, el adjetivo que domina la narrativa del acuerdo es solo uno: "histórico". (ANSA).