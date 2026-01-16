Mercosur: llega la tan esperada firma del acuerdo comercial UE-Mercosur

La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cada vez mayor dependencia de China y las tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio aún vigentes, apuró a ambas partes a superar sus históricas diferencias y sellar el pacto.

En la ceremonia de firma participarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el mandatario paraguayo, Santiago Peña, como anfitrión y al frente de la presidencia Pro-Tempore del bloque sudamericano.

Por parte del Mercosur se espera a los líderes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz, siendo estos dos últimos países Estados asociados o miembros del bloque suramericano pero no partícipes aún del acuerdo con la UE.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en cambio, no tiene previsto viajar a Asunción para la firma, pese a ser el gran impulsor del pacto. Aunque recibió a Von der Leyen. Fuentes brasileñas dijeron que al acto de firma solo estaban convocados los ministros de Exteriores del Mercosur, que son quienes firmarán el pacto, pero que Paraguay decidió posteriormente invitar a los mandatarios de los países miembros.

Una invitación tan rauda -dicen las fuentes de Brasilia- impidió a Lula acomodar su agenda. Los informantes negaron que su ausencia se deba a sus diferencias ideológicas con alguno de sus homólogos, como el argentino Milei, con quien mantiene tensiones diplomática.

Luego de 35 años de este proceso de integración regional latinoamericano, la asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea implica la integración de un mercado de 720 millones de personas (270 millones por el Mercosur y 450 por la Unión Europea) y 31 países que suman un PBI combinado de US$24,2 billones (algo más del 85% del lado europeo), equivalente al 20,2% del PBI mundial.

Es el pacto más ambicioso jamás firmado entre dos bloques regionales ya constituidos.

Casi el 92% de los intercambios comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea quedarán libres de aranceles, de forma inmediata o tras períodos de transición que van desde 5 hasta 15 años, según los sectores. Esto incluye la inmensa mayoría de bienes agropecuarios e industriales.

"El acuerdo constituye un hito en el relacionamiento externo del Mercosur al tratarse del entendimiento más relevante alcanzado por el bloque en términos de acceso a mercados", destacó el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur.

La firma del acuerdo se celebra este sábado, a partir de las 12:15 (hora de Asunción, 15:15 GMT) en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay.

Justamente ese escenario albergó la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, el puntapié inicial del Mercosur. Entonces firmaron el acta fundacional Carlos Saúl Menem (presidente de Argentina), Fernando Collor de Mello (Brasil), Andrés Rodríguez Pedotti (Paraguay) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay). Fue Menem quien inició la Presidencia Pro-Tempore del bloque el 29 de noviembre de 1991. (ANSA).