Mercosur: los datos clave del acuerdo UE-Mercosur

Es el pacto más ambicioso jamás firmado entre dos bloques regionales ya constituidos.

- LOS ARANCELES: casi el 92% de los intercambios comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea quedarán libres de aranceles, de forma inmediata o tras períodos de transición que van desde 5 hasta 15 años, según los sectores. Esto incluye la inmensa mayoría de bienes agropecuarios e industriales.

Así se estima que las empresas europeas se ahorrarán unos 4.000 millones de euros anuales en aranceles, mientras que el Mercosur logrará acceso preferencial para el 99% de sus exportaciones agrícolas.

- AUTOS: los automóviles europeos pagan hoy un arancel del 35% al entrar al Mercosur. El acuerdo elimina esos aranceles progresivamente, así como todos los que afectan a maquinaria europea en general. Aunque esa reducción puede llegar en algunos casos hasta los 15 años, es irreversible y no tiene salvaguardas para bloquearla.

- AGRO: la mayoría de los productos del campo del Mercosur entrarán a la Unión Europea sin arancel ni cuotas, excepto estos casos: 99.000 toneladas anuales de vacuno con arancel al 7,5%; 180.000 toneladas anuales de carne de ave. El arancel se irá retirando progresivamente hasta 2031; 180.000 toneladas de azúcar de caña (esencialmente brasileña) sin arancel; 450.000 toneladas de etanol de uso químico sin arancel y 200.000 toneladas "para otros usos" con un arancel reducido. Las exigencias sanitarias y medioambientales europeas siguen siendo iguales. El capítulo del agro lleva un documento de salvaguardas aprobado por los gobiernos en paralelo al acuerdo. Con él, se trata de tranquilizar al campo europeo asegurándole que se tomarán medidas, que pueden llegar a detener el comercio de ciertos productos, cuando algún producto importado del Mercosur sea el responsable de alteraciones significativas en los precios.

- MINERALES CRITICOS: estratégicamente, Mercosur ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa. El pacto permitiría a la UE un acceso mucho mejor a los abundantes minerales críticos de los países del Mercosur, mediante la eliminación de los impuestos a la exportación.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia contienen una parte considerable de los recursos mundiales de litio, grafito y níquel.

- SERVICIOS: las empresas europeas tendrán más facilidades en licitaciones públicas en Mercosur y las del Mercosur en Europa. Las empresas de ambos lados del Atlántico podrán competir en licitaciones públicas y prestar servicios financieros, logísticos y digitales sin más autorizaciones que las nacionales.

- AMBIENTE: es uno de los capítulos con menor impacto económico, pero con más impacto político. El pacto incluye el respeto a los compromisos del Acuerdo del Clima de París y conlleva mecanismos de diálogo en caso de que algún país no los cumpla.

Los grupos medioambientalistas y los partidos ecologistas europeos están en contra del acuerdo porque consideran que estos compromisos son demasiado débiles y aseguran que debían llevar incorporados mecanismos que permitieran imponer multas considerables para disuadir a quienes los incumplan.

En 2019, cuando el pacto parecía cerrado, las preocupaciones ambientales fueron un enorme punto de fricción, impidiendo el avance de las negociaciones desde entonces. (ANSA).