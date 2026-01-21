Mercosur: Los principales acuerdos de la UE se estancaron en la meta

El revés más sonoro se produjo con el TTIP, el megaacuerdo transatlántico concebido en 2013 como la piedra angular de una alianza entre Bruselas y Washington que parecía más sólida que nunca. Era la era de Barack Obama y Angela Merkel, impulsados ;;por la ambición de construir el mayor mercado integrado del planeta y "escribir las reglas de la economía global".

Sin embargo, el tratado se convirtió rápidamente en un asunto político. Lo que encendió las calles europeas —con manifestaciones especialmente feroces en Berlín— fueron las acusaciones de falta de transparencia y el temor a una Europa subordinada a las grandes multinacionales.

El resto fue una serie de símbolos que se viralizaron, desde el "pollo clorado" -en referencia a la carne de ave tratada con soluciones de cloro para eliminar bacterias, una práctica permitida y común en Estados Unidos pero prohibida en la Unión Europea- hasta los OGM (organismos modificados genéticamente), convirtiéndose en emblemas de la erosión de los derechos del consumidor.

Luego resonó la tensión con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de la temporada arancelaria: sin votación ni firma final, el acuerdo quedó sepultado, eclipsado por el cambio climático a ambas orillas del Atlántico.

Igualmente emblemático es el camino del CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá, elevado por Bruselas a la categoría de "patrón oro", la joya de la corona del libre comercio. Sin embargo, su historia dio un giro diferente: en otoño de 2016, en el último tramo, la paralización de Valonia frustró la firma, obligando al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a reconocer que incluso un pequeño parlamento local puede frenar el avance de Europa.

Empero, el texto entró en vigor provisionalmente en 2017, pero nunca llegó a ser plenamente operativo: diez parlamentos nacionales, incluido el italiano, no completaron la ratificación, presionados por un sector agrícola preocupado, entonces como ahora, por el riesgo de dumping en las exportaciones, el medio ambiente y la salud.

Un limbo legal que ahora corre el riesgo de engullir al Mercosur, negociado durante más de un cuarto de siglo y envuelto en la ira de los agricultores. Desde Bruselas hasta París, los agricultores han asediado repetidamente a las instituciones, despotricando contra la competencia sudamericana.

Ni siquiera las salvaguardias añadidas sobre la marcha por el gobierno de Ursula von der Leyen —que culminaron con la firma en Paraguay tras la luz verde de los Veintisiete por mayoría— fueron suficientes para sofocar las protestas: el Parlamento Europeo frenó el proceso y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Solo había un precedente: el acuerdo antifalsificación, ya firmado y anulado en 2012 por los eurodiputados tras la revuelta en internet contra la censura y las medidas represivas contra los derechos de autor. (ANSA).