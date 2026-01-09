Mercosur: Lula celebra la aprobación del acuerdo UE-Mercosur en Bruselas

"Tras 25 años de negociaciones, se ha aprobado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo. La decisión, apoyada por la parte europea, une a dos bloques que, en conjunto, suman 718 millones de personas y un PIB de US$ 22,4 billones", enfatizó Lula en un comunicado.

Según el presidente brasileño, "en un contexto internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo demuestra el apoyo al comercio internacional como motor del crecimiento económico, en beneficio de ambos bloques".

"Esta es una victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques", concluyó el comunicado. (ANSA).