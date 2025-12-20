Mercosur: Lula, "Meloni me dijo que estará lista para firmar en enero"

Según apuntó, la expectativa actual es que el acuerdo se firme en enero. "Ayer recibí una carta de los presidentes de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen, NDR) y del Consejo Europeo (Antonio Costa) en la que ambos expresan su expectativa de ver el acuerdo aprobado en enero".

Tanto Ursula von der Leyen como António Costa solicitaron que la Cumbre del Mercosur se celebrara este sábado, cuando estarían presentes, según Lula, incluso ante la conocida oposición de Francia al acuerdo comercial, por temor a una pérdida de competitividad en el sector agrícola.

El presidente brasileño reiteró que el aplazamiento, sin embargo, se debió a un problema con el gobierno italiano, relacionado con asuntos internos de la Unión Europea sobre la distribución de fondos para la agricultura, y no a una oposición al acuerdo del Mercosur en sí.

Lula habló sobre una conversación telefónica que mantuvo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre este tema, y afirmó que los europeos están comprometidos con el acuerdo, incluso ante la oposición de Francia. "Tuve una conversación telefónica con ella (Meloni). Dijo textualmente que estaría lista para firmar a principios de enero. Si está lista para firmar y solo falta Francia, según Ursula von der Leyen y Antonio Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, no permita el acuerdo. El acuerdo se firmará, y espero que lo haga, quizás, durante el primer mes de la presidencia paraguaya, nuestro compañero Santiago Peña (presidente paraguayo)", enfatizó Lula.

Negociado durante 26 años, el acuerdo UE-Mercosur abarca un mercado de 722 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de US$22 billones y, una vez firmado, será uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del planeta.

En 2019, se anunciaron los términos generales del acuerdo, iniciado en 1999. El año pasado, en Montevideo, Uruguay, se alcanzó un acuerdo de asociación, a partir del cual se podrían redactar los textos del propio tratado comercial para su posterior firma final.

En su discurso inaugural de la cumbre este sábado, Lula afirmó que el Mercosur mantendrá su compromiso de ampliar los acuerdos comerciales con otros socios. Citó, por ejemplo, el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), un grupo de países con un PIB combinado de casi un billón y medio de dólares.

En el último semestre, se iniciaron las conversaciones para ampliar el acuerdo con India, avanzaron las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y se reanudaron las conversaciones con Canadá. También está sobre la mesa la negociación de una asociación estratégica con Japón y un acuerdo arancelario preferencial con Vietnam.

Lula también destacó la necesidad de ampliar el comercio regional entre los países latinoamericanos. "En la región, esperamos avanzar rápidamente en la negociación de un acuerdo con Panamá. Aún necesitamos actualizar los acuerdos con otros países sudamericanos, como Colombia y Ecuador. El comercio intrarregional en Sudamérica está muy por debajo de su potencial. Representa solo el 15% del flujo comercial, mientras que en Asia y Europa ronda el 60%. La inclusión de los sectores sucro-alcohólico y automotriz en las normas del Mercosur podría ayudar a cambiar esta situación", argumentó Lula. (ANSA).