Mercosur.- Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

BRUSELAS, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha avisado este jueves desde Bruselas de que si se fuerza un voto para que los 27 den luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur antes de que acabe el año, Francia votará que no, al tiempo que ha pedido esperar a enero para comprobar que se adoptan las nuevas salvaguardas acordadas para los agricultores y ha dejado claro que París no dará "un cheque en blanco".

"Nos dicen que hay que firmar ahora. No, no hay un cheque en blanco", ha zanjado Macron en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la que el pacto comercial no está en la agenda formal, pero pesa en las conversaciones de líderes en los márgenes de la reunión.

París y Roma han pedido esta semana aplazar la firma al año que viene, a la espera de reforzar aún más la protección de los agricultores europeos frente a las importaciones del Cono Sur, con salvaguardas y cláusulas espejo.

Algunas de estas medidas fueron acordadas contrarreloj el miércoles, horas antes del Consejo Europeo, en una negociación entre la Eurocámara y el Consejo, pero el acuerdo político alcanzado necesitará aún unos meses para ser adoptado formalmente y que pueda entrar en vigor.

Macron ha dicho que esas salvaguardas van "en la buena dirección", pero ha insistido en que su tramitación no está concluida y por ello quiere esperar hasta "enero" para "ver" cómo avanza el procedimiento y asegurarse, además, de que los países de Mercosur "aceptan" estas medidas.

En este contexto, el presidente ha subrayado los contactos de los últimos días con otros socios que por distintas razones mantienen dudas sobre el acuerdo, entre los que ha nombrado a Polonia, Italia, Bélgica, Austria, Irlanda "y varios otros".

Francia, Hungría y Polonia, que públicamente han dicho que se oponen, no bastan por sí solos para parar la firma, pero sí podrían lograr una minoría de bloqueo si Italia también vota en contra o se abstiene.

"Hoy estamos por abrir nuestro mercado a gente que no respeta las mismas reglas. Es absurdo, nadie puede entender esto. Por ello, queremos medidas de reciprocidad, medidas 'espejo'", ha razonado Macron.

"No podemos aceptar sacrificar la coherencia de nuestra agricultura, nuestra alimentación y la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas por unos acuerdos que no están aún finalizados", ha defendido.

PLAZO HASTA EL SÁBADO

Aunque no está en la agenda de la cumbre porque no es una decisión que deban tomar los líderes, para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pueda ir a Brasil a firmar el sábado el acuerdo de libre comercio, necesita primero un mandato de los 27, que puede salir adelante por mayoría cualificada.

Después de que Macron y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hayan pedido aplazar la firma para más adelante, fuentes europeas explican a Europa Press que los contactos continúan entre delegaciones para obtener "más claridad" sobre cuáles son las opciones de que ese mandato salga adelante.

Por ello, añaden las fuentes, aunque el acuerdo con Mercosur no está en la agenda formal, se da por hecho que sí será un asunto que los líderes tratarán "en los pasillos".

La presidencia danesa de la UE podrá someter el viernes la decisión a los 27 en una reunión a nivel de embajadores, pero las fuentes asumen que este voto sólo se planteará si hay garantías de que no hay una minoría de bloqueo que frustre la firma.