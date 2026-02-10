Mercosur: Mañana los tractores invaden Madrid contra el Mercosur

La protesta fue convocada por la Unión de Agricultores y Ganaderos, un sindicato agrario independiente, y la Unión Nacional de Asociaciones de Agricultores Independientes (UNASPI), que agrupa a las asociaciones de agricultores y ganaderos independientes.

La manifestación, autorizada por la prefectura, comenzará a las 11:00 h desde la céntrica Plaza Colón, con tractores procedentes de diversas comunidades autónomas, en particular de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, según los sindicatos.

Las organizaciones exigen el bloqueo definitivo del Mercosur, que, según consideran, penaliza al sector primario; la introducción de cláusulas espejo que exijan que los productos importados cumplan las mismas normas ambientales, sanitarias y sociales europeas; precios agrícolas justos a lo largo de la cadena de suministro; una reducción de los costes de producción (combustible, fertilizantes, energía); y una simplificación de la Política Agraria Común.

Desde la Plaza Colón, la marcha se dirigirá al Ministerio de Agricultura, cerca de la estación de Atocha, a lo largo del céntrico Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, donde se espera la entrega de la plataforma de reivindicaciones a las autoridades.

La Prefectura ha implementado medidas especiales de tránsito y seguridad (ANSA)