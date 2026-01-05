Mercosur: más cerca la aprobación de la UE

Este miércoles, los ministros de Agricultura de los 27 se reunirán de manera excepcional en Bruselas: sobre la mesa estarán los "avances" logrados por la Comisión para alcanzar el quórum necesario que permita dar luz verde al pacto.

En los próximos días podría caer, de hecho, el veto de Italia, clave para alcanzar el respaldo de la mayoría cualificada de los Estados miembros.

El punto de inflexión se produjo en los primeros días de 2026, coincidiendo con la ofensiva de Estados Unidos contra Caracas. El esquema del acuerdo, en esencia, permanece inalterado. Las concesiones reclamadas por Italia para el sector agrícola, dentro del texto negociado entre la Comisión y el Mercosur, ya estaban contempladas y podrían, en el mejor de los casos, reforzarse.

El verdadero desbloqueo podría llegar desde el próximo presupuesto plurianual de la UE para el período 2028-2034.

Bruselas, para atender las demandas italianas, estaría dispuesta a aumentar los fondos destinados a la Política Agrícola Común, integrada junto con la Cohesión en el nuevo marco presupuestario.

"Puedo confirmar que en las últimas dos semanas ha habido discusiones, trabajo y avances. Vamos por buen camino", señaló la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en el primer encuentro con la prensa del año.

Pinho evitó precisar fechas para la firma, aunque se mostró confiada en que "pueda concretarse bastante pronto".

En los pasillos de Bruselas vuelve a tomar fuerza el 12 de enero, una fecha que ya se había barajado tras el Consejo Europeo en el que fracasó la firma prevista para el 20 de diciembre. Si el aval de los 27 llega esta misma semana, el lunes la presidenta de la Comisión podría viajar a Sudamérica para rubricar el acuerdo durante el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de Brasil a Paraguay.

Clave será la reunión urgente de los ministros de Agricultura, convocada para este miércoles, con el objetivo de "hacer balance de la situación del sector agrícola" y debatir las "principales preocupaciones planteadas por los agricultores" respecto al acuerdo con el Mercosur.

Por parte de la Comisión participarán Maroš Šefčovič, responsable de las negociaciones comerciales; el comisario de Agricultura, Christophe Hansen; y su par de Salud, Olivér Várhelyi. En representación de Italia estará presente Francesco Lollobrigida.

Si de ese encuentro surge la fumata blanca, el sí formal de los 27 podría llegar en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), prevista para el viernes 9 de enero.

La aceleración a nivel del Consejo tendría su correlato en el Parlamento Europeo, en el trámite para aprobar el reglamento de salvaguardas para los agricultores. Salvo sorpresas, el visto bueno de la UE llegaría con el voto en contra de Francia, que ya anunció la adopción de medidas nacionales para limitar la importación de productos sudamericanos que contengan sustancias teóricamente prohibidas en Europa.

La eventual firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur adquiriría una relevancia geoeconómica aún mayor que en diciembre, tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

El Mercosur incluye países cercanos a Donald Trump, como Argentina o el Chile del próximo presidente José Antonio Kast, pero también potencias regionales distantes de Washington, con el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva a la cabeza. Para la UE y para Ursula von der Leyen, cada vez más enfrentadas a un aliado estadounidense considerado ya poco confiable, el acuerdo representaría un verdadero respiro. (ANSA).