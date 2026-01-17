Mercosur: novedades para Italia con la nueva zona comercial

Por Mattia B. Bagnoli (ANSA) - ROMA 17 ENE - El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur se traducirá en "oportunidades concretas de crecimiento económico y exportaciones" para Italia, según la Comisión Europea, con beneficios especiales para las "pequeñas y medianas empresas y el sector agroalimentario de calidad".

A continuación, un resumen.

- IMPACTO ECONÓMICO Y COMERCIAL: el comercio con los países del Mercosur ya genera 3,4 millones de empleos en Italia, lo que equivale a 1 de cada 7 empleos.

El valor total del comercio de bienes y servicios entre Italia y el Mercosur asciende a 16.400 millones de euros, y el acuerdo eliminará los aranceles sobre el 91% de los productos, abriendo un mercado actualmente protegido por aranceles elevados.

Las exportaciones italianas se beneficiarán de la eliminación progresiva de aranceles en sectores clave: maquinaria y equipos eléctricos (exportaciones: 3.100 millones de euros), actualmente sujetos a aranceles que oscilan entre el 14 y el 20%; productos químicos y farmacéuticos (1.200 millones) e instrumentos ópticos y médicos (349 millones), con aranceles actuales de hasta el 18% que se eliminarán; productos de acero y metal (534 millones) y plásticos (359 millones), donde se eliminarán aranceles (12-18%).

- AGROALIMENTACIÓN ITALIANA: las exportaciones italianas en el sector, que actualmente ascienden a 489 millones de euros, se beneficiarán de aranceles sustancialmente reducidos o nulos.

El acuerdo reconoce y protege 57 indicaciones geográficas (IG) italianas en el mercado del Mercosur, entre ellas el Parmigiano Reggiano, el Prosciutto di Parma, el Vinagre Balsámico de Módena, el Prosecco y la Grappa.

La protección legal contra las imitaciones permitirá que estos productos se vendan a un valor superior, estimado entre el 2 y el 30%. Tres veces más alto que los productos genéricos.

- SERVICIOS Y PYMES - El acuerdo abre nuevos mercados en el sector servicios, donde Italia exporta 1.900 millones de euros anuales (principalmente turismo, comercio y transporte).

Se facilitará el acceso y las operaciones en los sectores financiero, de telecomunicaciones, transporte y digital.

Las Pymes, que representan el 98% de los exportadores italianos, se beneficiarán de procedimientos aduaneros simplificados, reducción de cargas administrativas y apoyo específico para acceder a licitaciones públicas.

Según estimaciones de la UE, las exportaciones italianas de servicios al Mercosur ascienden a 1.900 millones de euros anuales. (ANSA).