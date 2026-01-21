Mercosur: Paraguay no ve obstáculos para la implementación del acuerdo UE-Mercosur

"No creo que esto represente un obstáculo", declaró Peña en rueda de prensa. El líder paraguayo, quien preside el Mercosur durante este mandato, añadió que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le aseguró que, en caso de que el acuerdo se someta a los tribunales, como ocurrió hoy, la UE "cuenta con los instrumentos legales para implementarlo de inmediato, incluso antes de su promulgación por el Parlamento".

El presidente paraguayo se refirió entonces a una aplicación "transitoria" del pacto, "como ha ocurrido en casos anteriores", enfatizando que "si la Unión Europea aplica el acuerdo, incluso temporalmente, en los países del Mercosur, este entrará en vigor tras su ratificación por los parlamentos".

(ANSA).