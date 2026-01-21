Mercosur: Parlamento UE frena el acuerdo Mercosur, remite a Tribunal de Justicia

En una reñida votación, los legisladores en Estrasburgo votaron 334 a favor y 324 en contra de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si el acuerdo, respaldado por la mayoría de los países de la UE y la Comisión Europea, pero con la oposición de Francia, Polonia y asociaciones de agricultores, es compatible con la política del bloque.

Así, tras más de dos décadas de negociaciones y manifestaciones agrarias contra este acuerdo de libre comercio con Sudamérica, su ratificación final se demora hasta que el Tribunal emita un veredicto, aunque la Comisión aún podría continuar con su aplicación provisional.

El resultado de la votación fue recibido con gritos de júbilo por agricultores que protestaban frente a la sede del Parlamento, y lamentado por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo el fin de semana pasado con los mandatarios del Mercosur, en Asunción, Paraguay.

La resolución que pide impugnar el acuerdo también cuestiona la legalidad del llamado mecanismo de reequilibrio introducido en el acuerdo, que permitiría a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si las futuras leyes de la UE reducen sus exportaciones a Europa.

La remisión adoptada el miércoles suspende el procedimiento de aprobación en el Parlamento Europeo, cuya votación final estaba prevista para los próximos meses. La sentencia del Alto Tribunal de la UE podría tardar más de un año en emitirse y, mientras tanto, la aprobación del acuerdo quedará congelada.

"En nuestro análisis, las cuestiones planteadas en la moción del Parlamento no están justificadas, pues la Comisión ya las ha abordado con gran detalle. No se trata de cuestiones nuevas; ya se han abordado", declaró el portavoz Olof Gill, al ser preguntado sobre la moción aprobada en la Eurocámara para solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo del Mercosur.

Francia, el gran enemigo del acuerdo UE-Mercosur, también saludó la decisión de los legisladores europeos, cuyo voto fue "coherente con la posición" francesa, que "dice no" al tratado, según un comunicado de la cancillería en París.

Muchos agricultores estallaron de júbilo frente al Parlamento Europeo tras enterarse de que los eurodiputados habían pedido el parecer de los tribunales sobre la validez del acuerdo. Cientos de ellos se congregaron en Estrasburgo, algunos en tractores, para expresar su oposición al acuerdo.

La presión interpartidaria de eurodiputados de Francia, Rumania, Polonia y Grecia fue la gran responsable del ajustado resultado de este miércoles en el Parlamento Europeo que, por apenas diez votos, decidió frenar la ratificación final del acuerdo.

Liderando el frente del "no" al aplazamiento, derrotado en la Cámara, se encontraban los eurodiputados de Italia, Alemania y España, donde la mayoría de las delegaciones nacionales se opusieron al aplazamiento del acuerdo. Al analizar la votación por grupo político, se detectaron 43 deserciones en el grupo conservador PPE, principalmente de Polonia, Francia y Hungría, que votaron a favor del aplazamiento, en contra de la línea de su bancada.

En el Partido Socialista, también contrario al aplazamiento, se produjeron 35 deserciones, impulsadas por los franceses y los rumanos, también a pesar de la oposición de sus líderes. Los liberales estuvieron divididos, con 24 votos a favor del aplazamiento y 46 en contra.

El ECR, de centro derecha, también se partió, con 35 eurodiputados a favor, incluida la numerosa delegación polaca, y 39 en contra, incluida la coalición de Giorgia Meloni.

Los Patriotas, de extrema derecha, la Izquierda de la UE y la mayoría de los Verdes se muestran unidos a favor del aplazamiento, con la excepción de algunos eurodiputados alemanes y daneses. La votación también dividió a la coalición oficialista italiana. La Liga del vicepremier Matteo Salvini votó junto al M5S y la izquierda de AVS a favor de postergar la ratificación. Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, Forza Italia, del canciller Antonio Tajani y el Partido Democrático, la principal oposición en Roma, votaron en contra del enviar el acuerdo al tribunal de la UE. (ANSA).